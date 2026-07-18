خليل زاد لكوردستان 24: انسحاب القوات الامريكية دون دراسة يخلق فراغاً أمنياً لا يخدم العراق وإقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- أكد السفير الأمريكي الأسبق لدى العراق، زلماي خليل زاد، أن أي انسحاب للقوات الأمريكية من العراق يجب أن يتم بناءً على المعطيات والأوضاع الميدانية، محذراً من أن خلق فراغ أمني في ظل استمرار التحديات الأمنية لا يصب في مصلحة العراق، أو الولايات المتحدة، أو إقليم كوردستان.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أوضح خليل زاد أن هناك اتفاقية أستراتيجية أمنية قائمة بالفعل بين واشنطن بغداد، مشدداً على ضرورة تطوير تفاصيلها وتحديثها لتلائم الظروف الحالية.

وقال خليل زاد في معرض حديثه: "يجب أن تكون الظروف الميدانية هي المعيار الحاكم؛ فإذا كانت الأوضاع آمنة ومستقرة بما يكفي، يمكن حينها سحب القوات. لكن في الوقت الحالي، لا يخدم مصلحة العراق ولا مصلحتنا ولا مصلحة كوردستان خلق فراغ أمني في ظل بقاء تحديات أمنية قائمة".

وأضاف: "لذا، لابد من وجود مرونة وتوافق، وهناك بالفعل إطار عمل للتعاون الأمني المشترك ينبغي التركيز عليه وإضافة تفاصيل جديدة إليه تكفل ترسيخ الأمن، أو على الأقل تسهم بشكل فعال في دعم الاستقرار الأمني، خصوصاً وأن البيئة الأمنية الحالية بالغة التعقيد والصعوبة".