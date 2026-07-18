سلطات المطار تصادر "قدر دولمة" أعدته مسنة عراقية في أمريكا لإهدائه لرئيس الوزراء

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- حالت الإجراءات الأمنية الصارمة في المطارات الأمريكية دون إيصال سيدة عراقية مغتربة وجبة "الدولمة" الشعبية إلى رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد أن قامت سلطات الأمن بمصادرتها من حقيبة سفرها.

مصادرة الوجبة في المطار

وظهرت السيدة العراقية المقيمة في الولايات المتحدة، والمعروفة بـ"ماما سعاد"، في مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع، وهي تستعرض حقيبة سفرها وبداخلها ورقة تفتيش رسمية تركتها سلطات أمن المطارات الأمريكية.

وأوضحت السيدة بأسلوبها العفوي الممزوج بالحزن والفكاهة أن الأجهزة الأمنية اشتبهت بالحقيبة وقامت بمصادرة "قدر الدولمة" الذي قامت بإعداده ووضعه في الحقيبة لإهدائه لرئيس الوزراء العراقي، مما تسبب في إفشال محاولتها لإيصال الوجبة إليه.

وكانت هذه السيدة المغتربة؛ حيث ظهرت في مقطع فيديو آخر من مطبخها وهي تقوم بإعداد وجبة "دولمة" التي تمت مصادرتها.

ووجهت السيدة رسالة مصورة عبرت فيها عن تقديرها لزيارة رئيس الوزراء العراقي، واصفة إياه بالمسؤول القريب من الجالية وشعبه، معربة عن أملها في أن تتاح لها الفرصة لإيصال الوجبة الساخنة إليه مباشرة بمقر إقامته في حال سمحت الظروف بذلك.