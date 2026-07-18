نهائي مونديال 2026: صدام مرتقب بين الأرجنتين وإسبانيا على لقب بطل العالم

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أربيل (كوردستان 24)- تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم، غداً، نحو ملعب "ميتلايف" في مدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، في مواجهة تاريخية تجمع المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم الحالي، بنظيره الإسباني، المتوج بلقب كأس الأمم الأوروبية الأخيرة.

وتكتسب هذه المواجهة طابعاً خاصاً لكونها تجمع بين مدرستين كرويتين عريقتين تجمعهما لغة رسمية واحدة، كما تمثل صراعاً فنياً بين واقعية الخبرة اللاتينية وطموح الشباب الأوروبي.

الأرجنتين وعينٌ على النجمة الرابعة

يدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء تحت قيادة نجمه وقائده ليونيل ميسي، ساعياً للدفاع عن اللقب الذي حققه في نسخة قطر 2022، وإضافة النجمة المونديالية الرابعة إلى سجلات الاتحاد الأرجنتيني بعد ألقاب أعوام 1978، 1986، و2022.

ويعتمد الجهاز الفني للأرجنتين في هذا البطولة على تنظيم دفاعي صلب وواقعية هجومية تستغل خبرة عناصر الفريق في تسيير اللقاءات الكبرى والتعامل مع الضغوط الجماهيرية.

إسبانيا وطموح استعادة المجد العالمي

في المقابل، يبحث المنتخب الإسباني عن التتويج بلقبه العالمي الثاني، وإعادة الكأس إلى خزائنه بعد غياب دام 16 عاماً منذ إنجازه التاريخي الأول في مونديال جنوب أفريقيا 2010.

ويقود طموحات "الماتادور" جيل واعد من العناصر الشابة تبرز فيه موهبة المهاجم الشاب لامين يامال. ويرتكز الأسلوب الفني للمنتخب الإسباني على الفلسفة الكلاسيكية المعتمدة على الاستحواذ المستمر على الكرة وتطبيق الضغط العالي في مناطق المنافس لاستعادة الاستحواذ سريعاً.

حقائق وأرقام قبل النهائي

تعد هذه المباراة أول مواجهة تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا في نهائي بطولة كأس العالم عبر التاريخ.

ويمثل اللقاء مواجهة خاصة بين المخضرم ليونيل ميسي، الذي يطمح لإغلاق مسيرته الدولية بلقب عالمي جديد، والواعد لامين يامال الذي يُنظر إليه كأحد أبرز مواهب الجيل الجديد.

وتشير التقديرات إلى أن المباراة ستحظى بمتابعة تلفزيونية وجماهيرية قياسية نظراً للشعبية الواسعة التي يحظى بها الطرفان على المستوى الدولي.