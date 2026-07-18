ثقافة كوردستان تصدر ضوابط صارمة للإعلام المحلّي وتحذّر من نشر محتوى يخدم الفوضى

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أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت (18 تموز 2026)، بياناً عاجلاً موجهّاً إلى كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، شددت فيه على ضرورة الالتزام التام بالقوانين النافذة ومبادئ العمل المهني لمواكبة الأوضاع الحساسة الراهنة في المنطقة.

ودعت المديرية العامة للإعلام والطباعة والنشر بالوزارة كافة القنوات إلى توخي الدقة القصوى أثناء التغطيات الميدانية للهجمات بالمسيرات والأحداث الأمنية، بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي والوقوف في وجه الإشاعات.

وحددت الوزارة أربعة محددات رئيسية ملزمة للوسائل الإعلامية، جاءت كالتالي:

1- حماية الأمن القومي والمجتمعي: حظر نشر أي معلومات، صور، أو مقاطع فيديو غير موثقة قد تبث الذعر والقلق بين المواطنين وتؤدي لزعزعة الاستقرار.

2- الاعتماد على المصادر الرسمية: حصر استقاء المعلومات الإخبارية والأمنية بالمؤسسات والجهات الرسمية المعتمدة في الإقليم دون غيرها.

3- حماية الاستقرار الاقتصادي: الابتعاد التام عن التغطيات التهويلية التي قد تتسبب في اضطراب حركة الأسواق، أو خلق حالة من الهلع الاستهلاكي التي تقود لرفع الأسعار.

4- المساءلة القانونية: لوّحت الوزارة بتطبيق رادع للعقوبات، مؤكدة أن أي خرق لهذه النقاط أو للضوابط الواردة في "التعليمات رقم 1 لسنة 2014" سيواجه بإجراءات قانونية صارمة ومباشرة ضد القناة المخالفة.

يأتي هذا التحرك الرسمي في أعقاب موجة من الهجمات الصاروخية والمسيرة التي استهدفت العاصمة أربيل ومناطق أخرى بالإقليم، والتي رصدت خلالها الدوائر الحكومية قيام بعض المنصات والقنوات وشبكات التواصل بنشر مقاطع ومعلومات مضللة وغير دقيقة، تسببت في إثارة القلق الشعبي والتأثير سلباً على انسيابية الاقتصاد المحلي.