مطارَي أربيل والسليمانية يؤكّدان استمرار حركة الطيران وينفيان إغلاق الأجواء

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارتا مطاري أربيل والسليمانية الدوليين عن استمرار وانتظام حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي دون إغلاق للأجواء، على الرغم من إعلان أربع شركات طيران إقليمية إلغاء رحلاتها المقررة في أعقاب الهجمات التي استهدفت المدينتين ليلة أمس.

وأكد مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن جدول الرحلات الجوية يسير بانتظام دون أي تعديل رسمي.

موضحاً أن التوقف المؤقت للحركة الجوية ليلة أمس استمر لثلاث ساعات فقط، ويعود سببه لعدم وجود رحلات مجدولة أصلاً في تلك الفترة الزمنية، وليس بسب قرار إغلاق الأجواء.

في السياق ذاته، أكدت إدارة مطار السليمانية الدولي استقرار حركة الإقلاع والهبوط وطبيعية الأوضاع الملاحية، مشيرة إلى أن التأثيرات اقتصرت فحسب على قرارات أحادية لبعض الناقلات الجوية.

وبحسب جداول الرحلات الرسمية الصادرة عن المطارين، فإن شركات الطيران التي قررت إلغاء رحلاتها كإجراء احترازي مؤقت هي: الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines)، وشركة بيغاسوس (Pegasus)، وأنادولو جيت (AnadoluJet)، بالإضافة إلى الخطوط الجوية الملكية الأردنية (Royal Jordanian)، فيما تستمر بقية الشركات العالمية والمحلية في تسيير رحلاتها بانتظام.