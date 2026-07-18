علاوي: الاعتداءات المتكرّرة على إقليم كوردستان تمثّل انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق

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أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، الاعتداءات المتكررة التي تستهدف إقليم كوردستان.

واعتبر علاوي في تدوينةٍ عبر منصة إكس، أن هذه الأعمال "تمثّل انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق وتهديداً لأمن المواطنين واستقرار البلاد".

وأكّد رئيس ائتلاف الوطنية أن "استمرار هذه الاعتداءات يؤكد ضرورة توحيد الجهود الوطنية لحماية سيادة العراق والحفاظ على أمن مواطنيه والتصدي لكل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في أي جزء من أراضيه".