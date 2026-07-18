مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين في هجمات بمسيرات أوكرانية على روسيا

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أربيل (كوردستان 24)- ذكر مسؤولون روس اليوم السبت، أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 60 آخرين في روسيا في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية ليلا.

وتواصل قوات كييف حملتها الجوية المتواصلة ضد البنية التحتية للطاقة والأهداف العسكرية داخل روسيا، بهدف تقويض جهود موسكو الحربية وجعل الروس يشعرون بعواقب الغزو الشامل الذي شنّه الكرملين على أوكرانيا والذي دخل عامه الخامس.

وأضاف المسؤولون الروس أن المسيرات الأوكرانية قصفت مستودعين كبيرين تابعين لشركة "وايلدبيريز" الروسية لتجارة التجزئة الإلكترونية ليلا.

ويقع أحد المستودعين في كوتوفسك بمنطقة تامبوف على بعد نحو 360 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا، والآخر في مدينة الكتروستال، على بعد حوالي 50 كيلومترا شرق موسكو.

واشتعلت النيران في كليهما، ولكن تاتيانا كيم مؤسسة شركة وايلدبيريز قالت في وقت لاحق صباح اليوم السبت، إن الحريق في كوتوفسك قد تم إخماده.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها منافذ إلكترونية روسية حريقاً مشتعلاً في المنشأة الواقعة في مدينة إلكتروستال، مع تصاعد أعمدة دخان هائلة فوقها.

وأصابت طائرة أوكرانية مسيرة أيضاً مستودعاً للنفط في مدينة نوجينسك، شمال إلكتروستال مباشرة، مما أشعل حريقاً ودعا إلى إخلاء مستشفى ولادة قريب ومبنى سكني، وفقاً لحاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور عبر تطبيق تلجرام اليوم السبت إن الضربات الأوكرانية طويلة المدى قصفت "منشآت لوجيستية مهمة في منطقتي موسكو وتامبوف".

وأضاف: "كان المعتدي يستخدم تلك المنشآت لتوريد المكونات الخاضعة لعقوبات لانتاج مسيرات ومعدات ملاحة"، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتدبرس.

وأكد زيلينسكي أن وحدة العمليات الأوكرانية الخاصة نفذت ضربات أيضا على أهداف في بحر آزوف وفي منطقة تسيطر عليها موسكو.

من جانبه، قال يفجيني بيرفيشوف الحاكم الإقليمي في تامبوف إن سبعة من عمال المناوبة المسائية قتلوا في المستودع الواقع في كوتوفسك وأصيب 25 آخرين.

بينما أشار أندري فوروبيوف حاكم منطقة موسكو إلى أن ما إجماليه 37 شخصا أصيبوا في الكتروستال، مضيفا أن أحدهم توفي لاحقاً في المستشفى.

وقال فوروبيوف إن شخصين آخرين أصيبا في مدينة نوجينسك بمنطقة موسكو شمال الكتروستال مباشرة، حيث اشتعلت النيران في مستودع نفط بعد قصف بمسيرة أوكرانية.

وفي المجمل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت اعترضت 379 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 19 منطقة روسية وكذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها بشكل غير قانوني وفوق بحر آزوف والبحر الأسود.