جامعة الدول العربية: الهجمات على إقليم كوردستان والخليج تجاوز للخطوط الحمراء وتهديد للأمن القومي

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أربيل (كوردستان24)- حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، من العمليات العسكرية والتصعيد الإيراني ضد عدة دول عربية وإقليم كوردستان العراق، مؤكداً أن هذه الهجمات تستهدف زعزعة استقرار المنطقة، وأن أي اعتداء على أي دولة يمثل تهديداً للأمن القومي العربي بمجمله.

وأعرب نبيل فهمي، في بيان رسمي له اليوم السبت 18 تموز 2026، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الهجمات الإيرانية غير المبررة، مشيراً إلى أن الهجمات الأخيرة التي طالت كلاً من مملكتي البحرين والأردن ودولتي قطر والكويت، واستهدفت البنى التحتية الاستراتيجية والمواقع العسكرية فيها، تمثل مساراً تصعيدياً خطيراً.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة الهجمات المتكررة والمتلاحقة التي استهدفت إقليم كوردستان العراق، مؤكداً أن هذه الأعمال من جانب طهران لا تمثل خرقاً لسيادة الدول العربية فحسب، بل تتعارض مع القوانين والعهود الدولية ومبادئ حسن الجوار، وتعد بمثابة قراءة خاطئة من طهران لواقع وموازين القوى في المنطقة.

ودعا فهمي إيران إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والكف عن نشر الفوضى عبر أذرعها العسكرية أو تهديد أمن الملاحة البحرية الدولية، مطالباً طهران بالعودة إلى طاولة الحوار والالتزام بتعهداتها الدولية.

وجدد الأمين العام تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدول والأقاليم التي تواجه هذه التهديدات الأمنية، مؤكداً دعم الجامعة لكافة الإجراءات والتدابير السيادية والقانونية التي تتخذها الدول لحماية أمنها ومصالحها الوطنية العليا.