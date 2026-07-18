مقتل 4 أشخاص جراء فيضانات وانهيارات أرضية في فيتنام

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أربيل (كوردستان 24)- قضى أربعة أشخاص على الأقل بفيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في فيتنام، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية السبت.

وأوضحت هيئة إدارة الكوارث والسدود في فيتنام أن أضرارا لحقت منذ الأربعاء بأكثر من 238 هكتارا من حقول الأرزّ ومحاصيل أخرى في أربع محافظات جبلية شمالية، فيما نفقت أعداد كبيرة من الماشية والدواجن أو جرفتها مياه الفيضانات.

وأشارت وسيلة الإعلام الرسمية "كونغ لي" إلى أن السلطات نشرت 500 عنصر إنقاذ للبحث عن المفقودين وإجلاء السكان من المناطق المعرّضة لخطر الانهيارات الأرضية.

وتسببت الكوارث الطبيعية بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو الفائتين بمقتل 30 شخصا على الأقل في فيتنام، وبأضرار تزيد قيمتها عن 21,7 مليون دولار.

وتتعرض الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لأمطار غزيرة بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، لكن العلماء رصدوا نمطا من التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية يجعل الأحوال الجوية الحادة تتكرر بوتيرة أكبر وتفتك أكثر.