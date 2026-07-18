الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يصف الهجمات الإيرانية بـ"جرائم حرب"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي السبت الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بـ"جرائم حرب"، مشددا على أنها تستوجب المحاسبة الدولية.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان إن البديوي أكّد أن "ما أقدمت عليه إيران يعد تصعيدا بالغ الخطورة، ويشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وجرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية، لما انطوى عليه من استهداف للبنى التحتية والمنشآت المدنية".

AFP