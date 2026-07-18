علي القره داغي يدين الهجوم على إقليم كوردستان ويطالب بغداد بموقف حازم لحماية السيادة

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أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور علي القره داغي، بأشد العبارات الاستهداف الأخير الذي تعرض له إقليم كوردستان العراق، واصفاً إياه بـ"الاعتداء السافر" على سيادة العراق، والانتهاك الخطير لأمنه الوطني واستخفافاً بدماء وحرمة أراضي مواطني الإقليم والعراق عامة.

وأوضح القره داغي، في بيان رسمي نشره عبر حساباته الشخصية، أن الهجمات الخارجية تمثل خرقاً صارخاً لسيادة البلاد، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية الاتحادية تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي صمت أو تقاعس إزاء هذه الانتهاكات المتكررة.

وطالب بغداد بالتحرك الفوري لحماية البلاد وسيادتها، واتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية وأمنية حقيقية لضمان سلامة المواطنين وأمنهم.

وأشار البيان إلى أن التضامن مع إقليم كوردستان في هذه المرحلة لا يمثل خياراً سياسياً ثانوياً، بل هو "واجب وطني ملزم" على كافة الأطراف العراقية؛ لكون أمن الإقليم مرتبطاً بشكل مباشر بأمن العراق بأكمله، وأي اعتداء عليه يمثل اعتداءً على الدولة العراقية بكافة مكوناتها ومؤسساتها.

ودعا القره داغي في ختام بيانه إلى ضرورة بلورة موقف عراقي موحد وحازم يضع حداً لهذه الاعتداءات الخارجية، ويرفض سياسة فرض الأمر الواقع، مؤكداً أن سيادة العراق دماء أبنائه وأمن أراضيه يمثلان خطاً أحمر غير قابل للتفاوض والمساومة.