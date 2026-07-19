هيئة النزاهة تحتجر 60 سيارة فارهة وشقق لنواب في مشروع "بوابة بغداد"

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- داهمت قوة تابعة لهيئة النزاهة الاتحادية، أمس السبت وفجر اليوم الأحد، مجمع "بوابة بغداد" السكني الاستثماري، في إطار حملة حكومية واسعة النطاق لمكافحة الفساد وتتبع الأموال المهربة.

وأسفرت المداهمة المباغتة عن ضبط ومصادرة 60 سيارة فارهة وحديثة الصنع، شملت 40 سيارة من طراز "نيسان باترول"، و13 سيارة "لكسز"، و7 سيارات "جي كلاس" (مرسيدس)، فضلاً عن مركبات أخرى من نوع "تاهو".

كما تحفظت القوة على عدد من الشقق السكنية الفاخرة داخل المجمع، وتثبيت الأختام الرسمية عليها، وسط معلومات تؤكد عائدية معظم هذه العقارات لنواب حاليين وسابقين في البرلمان العراقي.

وتداول منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً وثقها مواطنون، تظهر استخدام هيئة النزاهة لرافعات حكومية خاصة لنقل المركبات المصادرة من كراجات المجمع السكني.

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه السلطة القضائية أو الأجهزة الأمنية أي بيان رسمي يكشف التفاصيل الكاملة للعملية، أفاد مراسل كوردستان24، بأن التحركات تأتي كجزء من سلسلة عمليات نوعية بدأت قبل أسابيع للإطاحة بشبكات فساد تضم مسؤولين حزبيين وحكوميين ونواباً.

وتصاعدت وتيرة هذه الحملة عقب الإطاحة بوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، والتي أدت حتى الآن إلى اعتقال العشرات وضبط مبالغ مالية ضخمة بالدينار والدولار، فضلاً عن كميات كبرى من الذهب والممتلكات الثمينة.