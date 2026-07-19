النزاهة الاتحادية تطيح بمسؤول في الكهرباء اختلس مواد باكثر من 4 مليارات دينار

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن ضبطها مسؤولاً في شركة توزيع كهرباء بغداد، على خلفيَّة قيامه باختلاس موادّ كهربائيَّةٍ تصل قيمتها إلى قرابة أربعة ملياراتٍ ونصف المليار دينارٍ.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن “الهيئة أشارت، في حديثها عن عمليَّة الضبط، إلى تأليف فريق عملٍ تدقيقيٍّ تحقيقيٍّ انتقل إلى وزارة الكهرباء، وبعد القيام بأعمال التدقيق كشف عن قيام مسؤول المخازن التابعة إلى فرع توزيع الرصافة بالاستيلاء على (قابلوات) تبلغ قيمتها (4,406,000,000) دينارٍ، مُبيّنةً أنَّ “المُتَّهم أقدم على اختلاس الموادّ بالتعاون مع اثنين من أصحاب العجلات”.

وأضافت، أنَّ “العمليَّة، نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، فيما تمَّ تنظيم محضر ضبط أصوليٍّ وعرضه بصحبة المُتَّهم على قاضي التحقيق المختص الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق”.