للمرة الثانية خلال يومين.. قصفٌ يستهدف محطة للكهرباء والمياه في الكويت

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، عن تعرض إحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه لقصف جديد هو الثاني من نوعه خلال 48 ساعة، ما أسفر عن اندلاع حريق في عدد من مرافقها الحيوية، وذلك في أعقاب إعلان الجيش الكويتي عن تصديه لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، أن محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه استُهدفت مجدداً نتيجة ما وصفته بـ"العدوان الإيراني الآثم".

مؤكدة أن الهجوم تسبب في نشوب حريق ببعض مرافق المحطة، حيث تعاملت فرق الإطفاء والجهات المعنية فوراً مع الحادث للسيطرة على الأضرار.

يأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الهجمات المماثلة التي شهدتها البلاد يومي الجمعة والسبت الماضيين، والتي طالت محطتين لتوليد الكهرباء وموقعاً حيوياً تابعاً للقطاع النفطي الكويتي؛ وهي الاعتداءات التي قوبلت بإدانات إقليمية واسعة، وصفها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بأنها ترقى إلى مستوى "جرائم الحرب" وتستهدف البنية التحتية الحيوية وأمن المنطقة.