الحرس الثوري يستهدف سفينتين في هرمز.. وواشنطن تعلن تشديد حصارها البحري

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أربيل (كوردستان 24)- تصاعدت حدة التوترات الأمنية في منطقة الخليج، عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن استهداف سفينتين وإجبار اثنتين أخريين على التراجع في مضيق هرمز، بالتزامن مع تأكيد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تشديد حصارها البحري على طهران.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي، بأن السفن الأربع المستهدفة بالتحذير والقصف كانت قد أغلقت أنظمة تتبعها الملاحية، وحاولت العبور خارج الممرات الرسمية بدعم من القوات الأمريكية.

وجدد البيان التأكيد على فرض طهران سيطرة مطلقة على مضيق هرمز.

محذراً من أنه "لن يُسمح بمرور أي شحنات نفط، أو غاز، أو أسمدة كيميائية دون إذن مسبق"، وأن السفن التي تنصاع للتوجيهات الأمريكية وتسلك مسارات غير معتمدة ستعرض نفسها للخطر بشكل حتمي.

في المقابل، ردت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بالإعلان عن تغيير مسار 5 سفن تجارية منذ يوم أمس السبت، وتعطيل سفينة أخرى ضمن إجراءات احترازية.

وشددت (سنتكوم) في بيانها على أن الملاكات العسكرية الأمريكية مستمرة بكل قوة في إنفاذ وتطبيق الحصار البحري المفروض على إيران، لضمان أمن خطوط الملاحة الدولية في المنطقة.