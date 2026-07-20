755 ألف يورو لكل لاعب.. مكافآت ضخمة لنجوم إسبانيا بعد التتويج بالمونديال

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أربيل (كوردستان24)- حصل لاعبو المنتخب الإسباني على مكافآت مالية ضخمة عقب تتويجهم بلقب كأس العالم 2026، إذ سيحصل كل لاعب على نحو 755 ألف يورو، وفقًا للاتفاق المبرم مع الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم.

ويأتي ذلك بعد تخصيص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جائزة مالية قدرها 50 مليون دولار لبطل مونديال 2026، وهي الأكبر في تاريخ البطولة، ما يعادل نحو 44 مليون يورو.

وبموجب الاتفاق بين الاتحاد الإسباني واللاعبين، سيُخصص نحو 45% من قيمة جائزة التتويج، أي ما يقارب 20 مليون يورو، لتوزع بالتساوي على لاعبي المنتخب البالغ عددهم 26 لاعبًا.

وستكون المكافأة موحدة لجميع أفراد الفريق، بغض النظر عن عدد المباريات أو دقائق المشاركة خلال البطولة، ليحصل كل لاعب على ما يقارب 755 ألف يورو نظير التتويج باللقب العالمي.