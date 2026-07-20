طقس العراق.. تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى موجة حر جديدة تترافق مع نشاط للرياح المثيرة للغبار في عدة مناطق.

وذكر بيان للهيئة أن طقس يوم غدٍ الثلاثاء سيكون صحواً وحاراً بشكل عام، مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية لتصل سرعتها إلى (40) كم/س، مما يتسبب بتصاعد الغبار في أجزاء من المنطقتين الوسطى والجنوبية. كما توقع البيان ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة بالمنطقة الوسطى، وارتفاعاً ملموساً في المنطقة الشمالية، بينما تبقى مقاربة لمعدلاتها السابقة في المنطقة الجنوبية.

وسجلت التوقعات درجات حرارة مرتفعة في مختلف المحافظات، حيث جاءت كالتالي:

الأعلى حرارة (48 درجة مئوية): ميسان وذيقار.

47 درجة مئوية: البصرة والنجف الأشرف.

46 درجة مئوية: واسط، بابل، كربلاء المقدسة، صلاح الدين، الديوانية، والمثنى.

بغداد وديالى: 45 درجة مئوية.

44 درجة مئوية: أربيل، نينوى، كركوك، والأنبار.

الأقل حرارة (42 درجة مئوية): دهوك والسليمانية.

وأشار البيان إلى أن طقس يوم الأربعاء سيستمر صحواً وحاراً، مع ارتفاع إضافي طفيف في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية. أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تنخفض الحرارة قليلاً في المنطقة الوسطى مع استقرارها في باقي الأنحاء.

وتختتم الأسبوع حالة الطقس ليوم الجمعة بأجواء صحوة في عموم البلاد، مع عودة درجات الحرارة للارتفاع قليلاً في المنطقة الوسطى، وسط رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.