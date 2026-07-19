حكومة إقليم كوردستان تقرر شراء فائض القمح من المزارعين

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أربيل (كوردستان24)- قررت حكومة إقليم كوردستان شراء كميات القمح الفائضة لدى المزارعين والتي لم يتم استلامها في "السايلوهات" (الصوامع) سابقاً، على أن تبدأ العملية اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين وتستمر لمدة شهر كامل.

وصرح أحمد جميل، المدير العام لزراعة دهوك، اليوم الأحد لـموقع "كوردستان 24": "إن المجلس الأعلى للزراعة والأمن الغذائي، وبحضور ممثلي وزارات (الزراعة، التجارة، التخطيط) وشركتي (خوشناو وقيوان)، قرر شراء القمح المتبقي لدى المزارعين بسعر 400 ألف دينار للطن الواحد، شريطة أن يكون القمح مطابقاً للمواصفات والمعايير العراقية".

وأشار أيضاً إلى أن عملية استلام القمح ستبدأ من يوم غد 20 تموز 2026 وتستمر حتى 20 آب 2026، حيث يمكن للمزارعين تسجيل أسمائهم عبر مديريات الزراعة في الأقضية لتسليم محاصيلهم بنفس الآلية المتبعة في السايلوهات الحكومية.

إحصائيات استلام القمح والكميات المتبقية



وفقاً للبيانات التي زود بها مدير زراعة دهوك "كوردستان 24"، فقد تم استلام كميات كبيرة من قمح المزارعين حتى الآن، ولم يتبقَّ سوى كمية قليلة من الحصة المقررة. وبحسب جدول وزارة التجارة، فإن الموقف الحالي كالتالي:

-أربيل: تم استلام 120,717 طناً من أصل 122,680 طناً (المتبقي 1,963 طناً فقط).

-دهوك: تم استلام 115,104 أطنان من أصل 116,083 طناً (المتبقي 979 طناً).

-السليمانية: تم استلام 140,798 طناً من أصل 150,209 أطنان (المتبقي 9,411 طناً).

-حلبجة: تم استلام 10,760 طناً من أصل 11,028 طناً (المتبقي 268 طناً).

وبذلك بلغ مجموع القمح المستلم ضمن حصة الإقليم المحددة من قبل الحكومة العراقية (والبالغة 400,000 طن) ما مقداره 387,379 طناً، ولم يتبقَّ سوى 12,621 طناً.

يأتي هذا القرار في وقت وصل فيه إنتاج القمح في محافظة دهوك وحدها هذا العام إلى 600,000 طن، في حين كانت حصة الاستلام المخصصة لها في السايلوهات 116,083 طناً فقط. ومن شأن هذا القرار الحكومي الجديد أن يخفف عبئاً كبيراً عن كاهل المزارعين الذين اضطروا سابقاً لبيع محاصيلهم في "السوق السوداء" بأسعار زهيدة بسبب محدودية حصص الاستلام.