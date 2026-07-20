محافظ أربيل لكوردستان24: بدء إجراءات صارمة بحق مخالفي سوق الوقود اعتباراً من الغد

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أن الإجراءات التنفيذية الخاصة بقرار خفض أسعار البنزين ستدخل حيّز التطبيق اعتباراً من يوم غد، مؤكداً المباشرة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين في سوق الوقود بجميع أنحاء المحافظة.

وقال خوشناو، في تصريحٍ خاص لـكوردستان24، إن "الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين في سوق الوقود ستبدأ اعتباراً من يوم غد في جميع مناطق محافظة أربيل"، في إطار تنفيذ قرار خفض أسعار البنزين.

وأوضح أن قرار خفض الأسعار والتوجيهات الخاصة بتنفيذه جرى تعميمها على جميع المؤسسات الحكومية، فضلاً عن الجهات الأمنية والإدارية المعنية، لضمان تطبيق الإجراءات بالشكل الأمثل.

وأكد محافظ أربيل أن القوات الأمنية والجهات الإدارية واللجان الميدانية ستباشر، ابتداءً من يوم غد، بتنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض أسعار البنزين، بهدف منع أي حالات احتكار أو تلاعب ورفع غير قانوني للأسعار في الأسواق، وضمان التزام جميع محطات الوقود بالأسعار المقررة.