تحقيقات تركية في تسمم سياح روس بمنتجع ألانيا ومخاوف على سمعة القطاع

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أربيل (كوردستان24)- فتحت السلطات التركية تحقيقات موسعة عقب تعرض أكثر من عشرة سياح روس، بينهم أطفال، لحالات تسمم حادة في منتجع مصنف "خمس نجوم" بمدينة ألانيا. وبينما تشير المعلومات الأولية إلى احتمال تلوث مياه المسبح، نقل نزلاء شكاوى حول تدني معايير النظافة وانتشار الحشرات وأعطال في شبكات المياه داخل المنشأة.

لا تعد هذه الحادثة معزولة، إذ تأتي بعد أيام من تسمم 25 سائحاً في بودروم، وتعيد للأذهان فاجعة وفاة عائلة ألمانية في إسطنبول قبل أشهر بسبب استخدام غير آمن لمبيدات حشرية؛ مما يضع معايير السلامة والصحة في بعض المنشآت السياحية التركية تحت مجهر الانتقاد الدولي.

تكمن خطورة هذه الحوادث في توقيتها، حيث تهدف تركيا لتحقيق إيرادات سياحية تصل إلى 68 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026. وتعتبر السوق الروسية ركيزة أساسية لهذا النمو، إذ استحوذت وحدها على نحو 18.5% من حركة السياحة الخارجية لتركيا في أبريل 2026. ويرى خبراء أن تكرار مثل هذه الأزمات الصحية قد يزعزع ثقة السياح الأجانب، ويدفعهم لاختيار وجهات منافسة في حوض المتوسط، مما يهدد الأهداف الطموحة لقطاع السياحة التركي.

حتى الآن، لم تصدر السلطات التركية نتائج رسمية نهائية حول مسببات حادثة ألانيا، وسط ترقب لإجراءات رادعة بحق المنشآت المخالفة لضمان أمن الزوار وسلامة قطاع يعتمد عليه الاقتصاد التركي بشكل حيوي.



المصدر: وکالات