بيشوا هوراماني: لن نُسمح بأن يشكل سعر البنزين عبئاً على كاهل المواطنين

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني وجّه بضرورة خفض أسعار البنزين في أسرع وقت ممكن لضمان عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية. كما كشف عن تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسواق، مؤكداً أن كل من يحاول التلاعب بالأسعار سيواجه المساءلة القانونية.

وأشار هوراماني في بيان له، إلى أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني تابع اليوم الاثنين، 20 تموز 2026، أسعار البنزين من خلال وزارة الثروات الطبيعية، وطلب "خفض الأسعار فوراً" بما يحول دون خلق أعباء معيشية على المواطنين.

وجاء في البيان أيضاً، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا تضم وزارتي الثروات الطبيعية والداخلية والمحافظين، لمراقبة الأسواق ومنع استغلال هذا الوضع، مشدداً على أن أي جهة غير ملتزمة ستُعرض نفسها للملاحقة القانونية.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان اليوم، بأنه لا يجوز أن يتجاوز سعر البنزين التجاري 850 ديناراً.

وذكر كتاب رسمي صادر عن وزارة الثروات الطبيعية، أنه بناءً على توصيات رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، وبهدف معالجة أزمة الوقود وتخفيف الأعباء عن المواطنين، صدر قرار جديد بخصوص تحديد سعر البنزين من نوع العادي (نورمال).