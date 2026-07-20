نيجيرفان بارزاني يهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد

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أربيل (كوردستان 24)- هنّأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين 20 تموز/يوليو 2026، آندي بيرنهام بمناسبة تسلمه مهام منصبه رئيساً جديداً لوزراء المملكة المتحدة، مؤكداً حرص الإقليم على مواصلة وتطوير العلاقات الثنائية.

وقال نيجيرفان بارزاني في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أتوجه بالتهنئة إلى آندي بيرنهام بمناسبة بدء مهام عمله رئيساً لوزراء بريطانيا".

مشيراً إلى أن كلاً من إقليم كوردستان والعراق يجمعهما تاريخ طويل من العلاقات القوية والشراكة المتميزة مع المملكة المتحدة.

وأضاف رئيس الإقليم في رسالته، حرص أربيل على توثيق التعاون المستقبلي مع الحكومة البريطانية الجديدة.

مؤكداً: "نتطلع بشغف للعمل جنباً إلى جنب للارتقاء بالعلاقات المتبادلة والنهوض بالقيم والمصالح المشتركة".