روبيو: إيران "أنهت" مذكرة التفاهم.. وواشنطن تبقي الباب موارباً للدبلوماسية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن إيران أفرغت مذكرة التفاهم الرامية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز من مضمونها، إثر تورطها في هجمات استهدفت سفناً تجارية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لمواصلة المسار الدبلوماسي.

تقويض الاتفاق بالأفعال

وفي تصريحات للصحفيين في قاعدة "أندروز" الجوية قبيل توجهه إلى الفلبين للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول "آسيان"، أوضح روبيو أن طهران كانت مطالبة بموجب التفاهمات بضمان بقاء الممر المائي الاستراتيجي مفتوحاً ووقف الهجمات، إلا أنها استهدفت ثلاث سفن أواخر الأسبوع الماضي.

وقال روبيو: "لا يمكن أن تكون مذكرة التفاهم قائمة بينما يتم انتهاك شروطها"، مشيراً إلى أن الممارسات الإيرانية الحالية، من فرض رسوم وشن هجمات، تتنافى تماماً مع مبدأ الملاحة الحرة والآمنة الذي نص عليه الاتفاق.

شروط العودة للتفاوض

ورغم نبرته الحادة تجاه الخروقات الإيرانية، شدد وزير الخارجية الأميركي على أن الخيار الدبلوماسي لم يسقط نهائياً، قائلاً: "نحن دائماً منفتحون على الدبلوماسية، لكن يجب أن تكون حقيقية، وأن تفضي إلى اتفاق يلتزمون بالعيش بموجبه".

واختتم روبيو تصريحاته بالإشارة إلى أن واشنطن لن تغير نهجها الحالي ما لم يطرأ تغيير ملموس على السلوك الإيراني، مؤكداً أن الولايات المتحدة حاولت مراراً الوصول إلى حلول سلمية وستواصل المحاولة، شريطة وجود جدية من الطرف الآخر.



المصدر: فوکس نیوز