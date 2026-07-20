ترامب: ضرباتنا ضد إيران جاءت رداً على مقتل جنودنا ومستمرون بالسيطرة على مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الضربات التي شنتها بلاده ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية جاءت رداً على مقتل عدد من جنود الجيش الأمريكي في المنطقة.

وقال ترامب، اليوم الاثنين 20 تموز 2026، في تصريح صحفي عقب عودته من نهائي كأس العالم لكرة القدم: "هؤلاء الوطنيون الأوفياء كانوا هناك لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي. لقد ضربناهم بقوة مجدداً الليلة"، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تأتي تكريماً للجنود الذين قضوا أثناء أداء الواجب.

وحول حجم الخسائر الإيرانية، صرح الرئيس الأمريكي بأن طهران تعرضت لخسائر عسكرية جسيمة، قائلاً: "لقد فقدوا كل شيء تقريباً على المستوى العسكري، ولم يتبقَ لديهم سوى كميات ضئيلة من الأسلحة؛ بعض الصواريخ والمسيرات وقدرات صناعية محدودة لا تشكل خطراً كبيراً".

وفي معرض حديثه عن الأوضاع الاستراتيجية في المنطقة، أضاف ترامب بالقول: "نحن من يسيطر على مضيق هرمز، وهم لا يسيطرون على شيء، وسنرى ما الذي سيحدث لاحقاً".

من جانبه، صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن طهران تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط ومساومة في صراعات الشرق الأوسط.

وأضاف روبيو قبيل مغادرته إلى الفلبين للمشاركة في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): "من الواضح أن بعض الأطراف داخل إيران تريد السيطرة على المضيق واستخدامه كأداة للضغط على المجتمع الدولي والتأثير على حركة الملاحة".

وأكد وزير الخارجية أن واشنطن ستواصل حماية أمن الملاحة الدولية، مطالباً الدول الأخرى بالمساهمة في تحمل هذه المسؤولية الأمنية المشتركة، سواء عبر تقديم المعدات العسكرية واللوجستية أو الدعم المالي.

وحول آفاق الحل الدبلوماسي، أردف روبيو قائلاً: "أبوابنا مفتوحة دائماً للدبلوماسية، ولكن يجب أن تكون دبلوماسية حقيقية تفضي إلى اتفاق يبدي الطرف الآخر استعداداً فعلياً للالتزام به"، محذراً من أنه لا يمكن لأي تفاهم أو اتفاقية أن تستمر إذا استمر الطرف المقابل في خرق شروطها وبنودها الأساسية.



AFP