وزير الخارجية الأميركي يدعو المجتمع الدولي للتحرك بوجه "الابتزاز الإيراني" في مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان24)- اتهم وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، طهران باستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط والمساومة في ظل النزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط. ودعا روبيو الدول الكبرى إلى الاضطلاع بدور أكبر وتكثيف جهودها المادية والعسكرية لتأمين حركة الملاحة العالمية، مشدداً على أن الولايات المتحدة لا يمكنها تحمل هذا العبء بمفردها.

وفي تصريحات صحافية قبيل توجهه إلى الفلبين للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية "آسيان"، أوضح روبيو أن أطرافاً في القيادة الإيرانية تسعى لفرض سيطرتها على المضيق الاستراتيجي واستخدامه "وسيلة ضغط على المجتمع الدولي". وأكد أن واشنطن ستواصل حماية الشحن العالمي، لكنه طالب الدول الأخرى بتقديم الدعم المالي والمعدات اللازمة لضمان استدامة هذه الجهود.

وبشأن المسار الدبلوماسي، أبدى الوزير الأميركي انفتاح بلاده على الحلول السلمية بشرط أن تكون "حقيقية وجادة"، محذراً من أن مذكرات التفاهم تفقد قيمتها في حال استمرار الانتهاكات الإيرانية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً بعد انهيار هدنة هشة إثر هجمات استهدفت سفناً تجارية في المضيق، الذي يمثل شريان الحياة لخُمس إمدادات الطاقة العالمية.