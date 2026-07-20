"الماتادور" يعتلي عرش العالم.. إسبانيا تُسقط الأرجنتين وتتوج بلقب مونديال 2026

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أربيل (كوردستان24)- استعاد المنتخب الإسباني ذاكرة الأمجاد العالمية وتُوج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه الثمين على نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، وسط حضور جماهيري غفير ومتابعة رسمية تقدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.

وبعد صمود دفاعي أرجنتيني وتألق لافت للحارس إيميليانو مارتينيز الذي ذاد عن مرماه ببسالة طوال الوقت الأصلي، نجح المهاجم فيران توريس في فك الشفرة بالدقيقة 106 من الشوط الإضافي الأول، عبر قذيفة مدوية سكنت الشباك، مانحاً بلاده اللقب الغائب منذ مونديال جنوب أفريقيا 2010.

فرض "الماتادور" سيطرته الميدانية على مدار الـ90 دقيقة، في حين عجز رفاق ليونيل ميسي عن تسديد أي كرة على المرمى الإسباني. وتضاعفت معاناة "التانغو" قبل اللجوء للأشواط الإضافية، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب إنزو فرنانديز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، إثر حصوله على الإنذار الثاني، ليكمل المنتخب الأرجنتيني المباراة بعشرة لاعبين.

بهذا التتويج، حطمت إسبانيا الرقم القياسي الأوروبي في سلسلة عدم الهزيمة، بوصولها للمباراة رقم 38 توالياً دون خسارة (29 انتصاراً و9 تعادلات)، متجاوزة المنتخب الإيطالي. كما أعاد هذا الفوز الكأس إلى القارة الأوروبية، ليرفع رصيد منتخباتها إلى 13 لقباً، مقابل 10 ألقاب للقارة اللاتينية.

جاء فوز إسبانيا باللقب بعد مشوار قوي استهلته بصدارة المجموعة الثامنة، وتجاوزت خلاله محطات صعبة بالفوز على البرتغال، بلجيكا، وفرنسا في الأدوار الإقصائية. في المقابل، توقفت طموحات الأرجنتين في الحفاظ على لقبها الذي حققته في قطر 2022، بعد مسيرة مثالية في دور المجموعات وانتصارات درامية على مصر وإنجلترا في الأدوار المتقدمة، ليفشل "التانغو" في أن يصبح ثالث منتخب يحافظ على لقبه في نسختين متتاليتين تاريخياً.

يُذكر أن هذه النسخة هي السادسة في تاريخ المونديال التي يتم حسم لقبها عبر الأشواط الإضافية، مما يعكس حجم الندية والإثارة التي شهدتها البطولة المقامة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.