أكبر عرض في تاريخ كأس العالم.. نهائي مونديال 2026 يتحول إلى مهرجان عالمي

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أربيل (كوردستان 24)- يختتم كأس العالم 2026، اليوم، فعالياته بعد خمسة أسابيع من المنافسات و104 مباريات أُقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بإقامة المباراة النهائية على ملعب ميتلايف، التي يسبقها حفل افتتاح ينطلق عند الساعة 1:30 ظهراً بالتوقيت المحلي.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الحفل سيحتفي بمشاركة 48 منتخباً في أكبر نسخة بتاريخ البطولة، فيما وصف رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، العرض المرتقب بأنه سيكون "أعظم مسرح في التاريخ".

وسيحمل الحفل طابعاً فنياً وترفيهياً عالمياً؛ إذ يتولى النجم الهوليوودي توم كروز افتتاح مراسم الاحتفال، في خطوة تهدف إلى تحويل نهائي كأس العالم إلى حدث عالمي يتجاوز حدود الرياضة.

كما تتصدر النجمة الكولومبية شاكيرا أول عرض موسيقي بين شوطي المباراة، إلى جانب مشاركة عدد من أبرز نجوم الفن العالمي، بينهم مادونا وجاستن بيبر وفرقة BTS.

ولا تقتصر أجواء النهائي على العروض الفنية، إذ يشهد الحدث حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات السياسية ومشاهير السينما والموسيقى.

ويؤكد الفيفا أن هذا الحضور العالمي يجسد المكانة التي باتت تحظى بها بطولة كأس العالم، باعتبارها حدثاً يجمع بين الرياضة والثقافة والترفيه، قبل إسدال الستار على النسخة الأكبر في تاريخ المونديال وتتويج بطل العالم الجديد.