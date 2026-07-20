رئيس البرلمان التركي يبحث "قانون إطار السلام" مع حزبي "الحركة القومية" و"DEM"

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أربيل (كوردستان24)- ذكرت وسائل إعلام مقربة من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، أن رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، سيجري غداً الثلاثاء زيارات إلى كتلتي حزب الحركة القومية (MHP) وحزب (DEM) النيابيتين، وذلك في إطار المشاورات المتعلقة بصياغة "قانون إطار عملية السلام".

ووفقاً لجدول الزيارات المعلن، سيلتقي كورتولموش عند الساعة 12:30 من ظهر غدٍ الثلاثاء بزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، تليها زيارة عند الساعة 2:00 بعد الظهر لكتلة حزب (DEM) البرلمانية؛ حيث سيجتمع مع الرئاسة المشتركة للحزب، تولاي حاتم أوغلاري وتونجير باقرخان، ومسؤولي الكتلة النيابية.

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يزور رئيس البرلمان التركي يوم الأربعاء المقبل كتلة حزب العدالة والتنمية (AKP) الحاكم.

وتشير الأنباء إلى أن نعمان كورتولموش سيستعرض مع الكتل النيابية تفاصيل ومضمون مشروع القانون المرتقب، مطالباً الأطراف والكتل السياسية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتمهيد الطريق أمام تمرير القانون بالتوافق والإجماع البرلماني.

وتأتي هذه التحركات المكثفة في وقت تسارع فيه الأطراف لإعداد مشروع "قانون الإطار" الخاص بمسيرة السلام، وسط توقعات بطرح مسودة القانون للمناقشة تحت قبة البرلمان قريباً؛ وتفيد المعطيات المتداولة بأن مسودة القانون ستعنى بشكل رئيس بتحديد وتنظيم مصير مقاتلي حزب العمال الكوردستاني (PKK) الذين يقررون نزع السلاح طواعية والعودة إلى الحياة المدنية.