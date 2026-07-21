الحوثيون يفرضون حصاراً بحرياً على السعودية ويتوعدون واشنطن ولندن

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أربيل (كوردستان24)- أعلن قيادي بارز في جماعة "الحوثي" باليمن، عن توجه الجماعة لتنفيذ تهديدات عسكرية واسعة ضد ما وصفه بـ"العدو الذي لا يفهم إلا لغة القوة"، مؤكداً أن تداعيات هذا التصعيد لن تقتصر على المملكة العربية السعودية فحسب، بل ستشمل الولايات المتحدة وبريطانيا أيضاً.

وأكد القيادي الحوثي، رشيد الوتيري، في تصريحات صحفية، جديّة الجماعة في استئناف العمليات العسكرية ضد السعودية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي لكسر الحصار المفروض على اليمن. وحذر الوتيري من أن "الحصار البحري" الذي تعتزم الجماعة فرضه لن يكون كارثياً على الرياض فحسب، بل سيمتد ضرره ليشمل الدول الداعمة لها.

وكشف الوتيري عن نية الجماعة استهداف الشركات الأمريكية والبريطانية العاملة داخل الأراضي السعودية لجعلها "تذوق مرارة الخسارة"، حسب تعبيره. وأضاف: "عملياتنا القادمة ستكون واسعة ومؤثرة، فقد منحنا الأعداء فرصاً كافية لكنهم لم يستغلوها، لذا لا عودة إلى طاولة المفاوضات بعد الآن، وسيتم استهداف أي سفينة تتحرك صوب الموانئ السعودية".

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، يوم أمس الاثنين 20 تموز/يوليو، فرض حصار بحري على المملكة العربية السعودية، معلنةً جاهزيتها لاستئناف القتال. وذكرت الجماعة في بيان لها أنها ستعتمد مبدأ "المعاملة بالمثل"، حيث ستقوم بإغلاق كافة الطرق والممرات البحرية المؤدية إلى السعودية رداً على ما وصفته بـ"الحصار الخانق المفروض على اليمن منذ أكثر من 12 عاماً".

وفي سياق متصل، وجهت الجماعة نداءً إلى الداخل اليمني، دعت فيه المواطنين إلى "التطوع والتسلح" ضمن حملة تعبئة عامة استعداداً للمواجهة المقبلة مع السعودية.