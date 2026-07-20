طهران ترحب بزيارة الزيدي وتعلن السعي لتوقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون والتبادل التجاري

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أربيل (كوردستان24)- صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، المرتقبة إلى طهران، تؤكد عمق العلاقات والمصالح المتبادلة بين البلدين، لافتاً إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية المشتركة خلال الزيارة.

وأشار بقائي في بيان صحفي له، اليوم الاثنين، إلى أن الجميع يدرك الأهمية البالغة للعلاقات الإيرانية العراقية، مؤكداً احترام بلاده المستمر لاستقرار العراق، وسيادته، واستقلاله، ومسار التنمية الداخلية فيه، منتقداً في الوقت ذاته ما وصفه بالسياسات الأمريكية التي تسعى للتدخل وفرض الهيمنة في شؤون دول المنطقة، ومنها العراق.

ووصف المتحدث زيارة رئيس الوزراء العراقي بالهامة للغاية، مرحباً بالزيدي والوفد المرافق له في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعرباً عن ثقته بأن هذه الجولة ستمثل محطة هامة لتطوير العلاقات بين البلدين الجارين.

وأوضح بقائي أنه من المقرر أن تشهد مباحثات الزيدي في طهران مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين طهران وبغداد، لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري، والتنسيق الأمني لضبط الحدود المشتركة، متوقعاً التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة خلال هذه الزيارة.

وتزامناً مع ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيجري قريباً زيارتين رسميتين إلى كل من إيران وتركيا، مؤكداً أن العراق يؤدي دوراً محورياً في المنطقة لتهدئة الأوضاع الإقليمية ودعم استمرار لغة الحوار لتعزيز الاستقرار والأمن المشترك.



