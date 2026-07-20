بزشكيان: لم نتراجع عن أي بند في التفاهم مع واشنطن والبلاد تمر بظروف استثنائية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده تمر حالياً بظروف استثنائية شبيهة بحالة الحرب، مؤكداً التزام طهران الكامل بحماية المصالح الوطنية العليا للبلاد في مفاوضاتها وتفاهماتها مع واشنطن.

وأشار بزشكيان، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين 20 تموز 2026 خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في إيران، إلى أن إدارة شؤون البلاد في المرحلة الراهنة لا يمكن أن تتم وفقاً للوائح والقوانين الاعتيادية السابقة، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الجمهورية الإسلامية.

وأضاف الرئيس الإيراني بالقول: "إننا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى رص الصفوف، والوئام، والتعاون الوثيق بين جميع سلطات ومؤسسات الدولة لتجاوز هذه المرحلة وتخطي العقبات بنجاح".

وبشأن تفاصيل العلاقات الدولية والتفاهم الأخير بين طهران وواشنطن، كشف بزشكيان أن بلاده لم تتراجع عن أي من البنود الـ 14 المتفق عليها مع الجانب الأمريكي.

وأوضح بزشكيان قائلاً: "لم نقدم أي تنازلات تتعارض مع مصالح إيران الوطنية، بل إن التقييم الدقيق يؤكد أن الجزء الأكبر من مكاسب هذا التفاهم تصب في مصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يوجد أي بند يمنح تفوقاً أو مصالح أحادية الجانب للطرف الأمريكي"، مشدداً على أن صيانة الحقوق الوطنية، ومبادئ وقيم الثورة تمثل الخطوط الحمراء لطهران في كافة المباحثات.

وتطرق الرئيس الإيراني في جانب آخر من حديثه إلى الملفات المحلية والأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكداً أنه من غير المقبول بقاء فئات من المجتمع تعاني من مشكلات البطالة، والفقر، وصعوبات التجهيز والعيش.

وتعهد بزشكيان بأن تعمل حكومته بجدية لإجراء إصلاحات هيكلية ومعالجة مواطن غياب العدالة الخدمية، وتسخير الجهود كافة لخدمة المواطنين وتحسين الواقع الاقتصادي للبلاد في أقرب وقت.





