قالیباف: فهمنا "اللعبة الأمريكية" جيداً وأعددنا أنفسنا لكل الاحتمالات

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أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس البرلمان الإيراني ورئيس وفد التفاوض، محمد باقر قالیباف، انتقادات لاذعة للسياسة الأمريكية تجاه بلاده، واصفاً إياها بـ"المزدوجة" بين التهديد بالحرب والادعاء بالرغبة في التفاوض، مؤكداً أن طهران "فهمت اللعبة جيداً وأعدت نفسها لكافة السيناريوهات".

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين، قال قالیباف: "في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة حشد المزيد من المعدات العسكرية في المنطقة، فإنها تدعي سعيها لوقف الحرب"، معتبراً أن الإدارة الأمريكية "تقرأ الموقف الإيراني بقصر نظر وافتقار للذكاء".

وأضاف قالیباف: "نحن ندرك جيداً طبيعة اللعبة الأمريكية، وبناءً على ذلك أعددنا أنفسنا، ولكن على واشنطن أن تتخذ خطوات فعلية لإثبات صدق ادعاءاتها بدلاً من التصرف بشكل يعاكسها".

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن إدارة البلاد في المرحلة الراهنة تتطلب رؤية مغايرة، مشيراً خلال كلمة له في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء إلى أن "إدارة الدولة لا يمكن أن تستمر بالركون إلى إجراءات وقوانين الماضي، لأن إيران تمر بظروف استثنائية".

وشدد بزشكيان على أن المرحلة الحالية تتطلب "أعلى مستويات الوحدة والتنسيق والتعاون بين كافة سلطات الدولة لتجاوز التحديات الراهنة".

وفيما يخص العلاقات الدولية والتفاهمات الأخيرة بين طهران وواشنطن، كشف الرئيس الإيراني عن ثبات موقف بلاده في المفاوضات، مؤكداً أن "إيران لم تتراجع عن أي بند من البنود الـ14 التي تم الاتفاق عليها" في إطار التفاهمات الأخيرة.