الملك تشارلز الثالث يكلّف آندي بورنم تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة

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أربيل (كوردستان24)- عيّن الملك تشارلز الثالث الزعيم الجديد لحزب العمال آندي بورنم الاثنين رئيسا للحكومة البريطانية وكلّفه تأليفها، وفق ما أعلن قصر باكنغهام.

واستقبل الملك قبيل الظهر الرئيس السابق لبلدية منطقة مانشستر الكبرى، ترافقه زوجته الهولندية الأصل ماري فرانس فان هيل. ويتوجه بورنم بعد ذلك إلى مقر رئاسة الحكومة في 10 داونينغ ستريت، حيث سيخلف كير ستارمر، ويصبح رابع رئيس وزراء في عهد تشارلز منذ جلوسه على العرش في أيلول/سبتمبر 2022.

AFP