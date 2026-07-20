حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً ليحيى السنوار

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، عن انتخاب القيادي البارز وكبير مفاوضيها، خليل الحية، رئيساً لمكتبها السياسي. ويأتي هذا الاختيار لملء المنصب الشاغر بعد مقتل رئيس الحركة السابق، يحيى السنوار، خلال المواجهات العسكرية مع القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيانها المقتضب: "تعلن حركة حماس عن انتخاب الأخ المجاهد خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي، خلفاً للقائد الشهيد يحيى السنوار".

وكانت مهام قيادة الحركة قد أُسندت مؤقتاً عقب رحيل السنوار، الذي تتهمه إسرائيل بالتخطيط لهجوم السابع من أكتوبر — إلى مجلس قيادي برئاسة محمد درويش، قبل أن يستقر القرار على تكليف الحية بقيادة المرحلة المقبلة.

يُذكر أن خليل الحية (64 عاماً) يعد من الوجوه السياسية والدبلوماسية الأبرز في الحركة، وقد نجا من محاولات اغتيال إسرائيلية متعددة، كان آخرها في قطر خلال سبتمبر 2025، وهي العملية التي أسفرت حينها عن مقتل أحد أبنائه ومدير مكتبه.