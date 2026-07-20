مسرور بارزاني يهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد

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أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنم بمناسبة توليه مهامه رسمياً، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في قيادة المملكة المتحدة.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، أكد مسرور بارزاني على عمق العلاقات بين الجانبين، قائلاً: "أتطلع للعمل معاً من أجل مواصلة تعزيز الشراكة الوثيقة والقوية بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة".

تأتي هذه التهنئة في إطار السعي المستمر لإقليم كوردستان لتطوير علاقاته الدولية، لا سيما مع لندن التي تربطها بأربيل روابط تعاون وثيقة في المجالات السياسية، الأمنية، والاقتصادية.