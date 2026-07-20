الجيش الكويتي يعلن اعتراض أهداف جوية ويحث السكان على اتباع تعليمات السلامة

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بياناً، مساء اليوم الاثنين 20 تموز 2026، أعلنت فيه عن تعامل منظومات الدفاع الجوي مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت أجواء البلاد.

وذكر البيان المنشور عبر الحساب الرسمي للجيش الكويتي على منصة "إكس"، أن الدفاعات الجوية تتصدى حالياً لهذه الأهداف، فيما نسب الجيش مصدر هذه الهجمات إلى الجانب الإيراني.

وأوضحت رئاسة الأركان أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في أنحاء متفرقة هي نتيجة لعمليات الاعتراض التي تقوم بها المنظومات الدفاعية للأهداف المعادية.

وفي ختام بيانها، دعت السلطات العسكرية المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، والالتزام بالهدوء. ولم ترد حتى اللحظة أنباء رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة هذه الحادثة.