الولايات المتحدة تصدر "تحذيرا عالميا" لمواطنيها على خلفية التوترات في الشرق الاوسط

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت الولايات المتحدة، تحذيرا يحض المواطنين الأميركيين في جميع أنحاء العالم على "توخي الحذر واليقظة" بسبب الحرب مع إيران، وفق بيان للخارجية.

وأفاد البيان أنه "نظرا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تظل البيئة الأمنية معقدة، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع". ونبّه البيان من تزايد احتمال وقوع هجمات تستهدف المنشآت الدبلوماسية الأميركية "أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأميركيين في جميع أنحاء العالم".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء، أنه استهدف مواقع عسكرية أميركية بينها منظومات دفاع جوي في البحرين والكويت، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأفاد البيان أن الحرس استهدف منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أميركيين مختلفين في البحرين، بالإضافة إلى منظومات للدفاع الصاروخي ورادارات وأنظمة استقبال عبر الأقمار الصناعية في الكويت.

أضاف البيان أنه "بهذا التدمير الراداري، يجب على العدو الاستعداد لموجات أكثر حسما وقوة من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ".

وجاء البيان الإيراني بموازاة إعلان الجيش الأميركي شن موجة هجمات لليلة العاشرة تواليا، استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأفاد الجيش الإيراني أنه استهدف "ثلاث قواعد أميركية رئيسية في الكويت" بطائرات مسيرة انتحارية.

وشملت الأهداف مباني إدارية وهوائيات لتحديد الاتجاهات في قاعدة عريفجان، ومنطقة مخصصة لوقوف المروحيات في معسكر الأديرع، و"مبنى إقامة الجنود" في قاعدة أحمد الجابر الجوية، وفق ما ذكر التلفزيون الإيراني.

AFP