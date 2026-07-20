بقرار قضائي.. إخلاء مقر قناة "NRT" في أربيل بسبب تخلفها عن دفع الإيجار

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- نفذت شرطة محافظة أربيل، اليوم الاثنين 20 تموز/يوليو 2026، قراراً قضائياً يقضي بإخلاء المقر الخاص بمكتب قناة "إن آر تي" (NRT) التلفزيونية في أربيل، وتسليمه لمالكه الأصلي، وذلك على خلفية نزاع قانوني يتعلق بالتخلف عن سداد الإيجارات الشهرية.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن مديرية شرطة أربيل، فإن مالك العقار الواقع في حي "نازناز" كان قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة تحقيق أربيل بتاريخ 16 تموز/يوليو الجاري، مطارداً بحقوقه المالية بعد امتناع القناة عن دفع مستحقات الإيجار لعدة أشهر متتالية.

وأوضح البيان أن المحكمة أصدرت قراراً بإخلاء العقار.

مشيراً إلى أن فرق الشرطة أشرفت اليوم الاثنين رسمياً على عملية الإخلاء بحضور المحقق العدلي ومدير مكتب القناة، وتم تسليم العقار لمالكه بشكل أصولي.

وأكدت شرطة أربيل في ختام بيانها أن جميع الإجراءات الميدانية والقانونية قد أُنجزت بالكامل في إطار سيادة القانون وبناءً على الأوامر القضائية الصادرة.