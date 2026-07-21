ضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيّرة في بغداد

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أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز الأمن الوطني، ضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيّرة في العاصمة بغداد، واعتقال ثلاثة متهمين على صلة بالنشاط.

وأوضح الجهاز، في بيان، اليوم الثلاثاء 21 تموز 2026، أن العملية نُفذت بإشراف قاضي محكمة التحقيق الثالثة المختص بقضايا الجهاز، وبعد جهد استخباري ومتابعة دقيقة.

وأضاف أن مفارزه نفذت مذكرات قبض وتفتيش صادرة بحق المتهمين، وضبطت 25 هيكلاً لطائرات مسيّرة، إلى جانب معدات وأدوات تُستخدم في عمليات التجميع والإنتاج.

وبحسب البيان، قادت التحقيقات إلى كشف ورشة تضم ألواحاً وقطعاً مصنّعة من مادة الكاربون، فضلاً عن مستلزمات فنية تدخل في مراحل تصنيع الطائرات.

وأشار الجهاز إلى إحباط النشاط قبل اكتماله، مؤكداً استمرار التحقيقات للكشف عن طبيعة الجهات المرتبطة به، وما إذا كان جزءاً من مخططات تمس الأمن الوطني، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى القضاء.