روسيا.. مسرحية كوردية تشارك في مهرجان "أوستروفسكي" الدولي للمسرح

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أربيل (كوردستان24)- تشارك فرقة "هوار" المسرحية، بمسرحية "سلمى" (سەلمە) من إخراج نجاد نجم، في الدورة الثامنة لمهرجان "أوستروفسكي" الدولي للمسرح، الذي يقام في مدينة كينيشما بمحافظة إيفانوفو الروسية.

وصرح مخرج المسرحية، نجاد نجم، لـ "كوردستان 24"، اليوم الثلاثاء 21 تموز 2026، بأن "مهرجان أوستروفسكي الدولي للمسرح يعد من الفعاليات المسرحية الهامة في روسيا؛ حيث يهدف بشكل رئيس إلى جمع الفرق المسرحية المحترفة من مختلف الدول لتقديم عروض جديدة، وتبادل الخبرات، وبناء علاقات فنية دولية. وإلى جانب العروض المسرحية، يشهد المهرجان تنظيم لقاءات فنية، وجلسات حوارية، وندوات، وورش عمل تخصصية تمنح المشاركين فرصة للتعارف والتعاون مع فنانين من مختلف دول العالم".

وأضاف نجم: "هذه الدعوة الرسمية تمثل دليلاً على الثقة الدولية بالمسرح الكوردي والرسالة الإنسانية التي تحملها مسرحية سلمى. ونحن نرى في هذه الخطوة ثمرة لسنوات من العمل الدؤوب والمثابرة والإيمان بالفن؛ وهي جهود تسهم اليوم في إيصال صوت المسرح الكوردي إلى المسارح العالمية".

وعن قصة المسرحية، أوضح المخرج أن "مسرحية سلمى هي عمل مشترك بين إقليم كوردستان وفرنسا، وتعمل عبر لغة المسرح التعبيرية على إحياء ذاكرة الضحايا وتسليط الضوء على الآلام والجرائم والمآسي التي لحقت بآلاف العائلات والأجيال المتعاقبة من الكورد. ويحمل العرض رسالة إنسانية وعالمية لحفظ ذاكرة الضحايا والتأكيد على أهمية عدم تكرار مثل هذه الفظائع والجرائم في المستقبل".

وبيّن نجاد نجم أن "مشاركتنا في هذا المهرجان تمثل خطوة هامة لتعزيز حضور المسرح الكوردي في المحافل الفنية الدولية، وتؤكد مجدداً أن الفن الكوردي قادر على تجاوز الحدود بفضل اعتماده على اللغة الإنسانية المشتركة، لإيصال صوت الضحايا ورسائل السلام إلى مختلف بقاع العالم".

ومن المقرر أن تنطلق أعمال الدورة الثامنة لمهرجان أوستروفسكي الدولي للمسرح في 18 آب 2026 بمدينة كينيشما الروسية، وتستمر لمدة خمسة أيام متواصلة. يذكر أن مسرحية "سلمى" من تأليف د. دلشاد مصطفى، وسينوغرافيا وإخراج نجاد نجم، ويؤدي الأدوار الرئيسة فيها كل من الفنانة هوار فارس والفرنسي أوغيرلي أمبيرت.



