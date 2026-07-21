الأمم المتحدة: ارتفاع ضحايا الحرب في أوكرانيا بنسبة 37% خلال النصف الأول من 2026

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من تصاعد حاد في أعداد الضحايا المدنيين نتيجة النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدة أن أعداد القتلى والجرحى سجلت زيادة بنسبة 37% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري (2026) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي مؤتمر صحافي عُقد في جنيف عبر البث المباشر من كييف، كشفت دانييل بيل، ممثلة بعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا، عن أرقام صادمة، حيث وثقت البعثة مقتل 1396 مدنياً وإصابة 7978 آخرين خلال النصف الأول من السنة. وأوضحت بيل أن "هذه الأرقام تمثل تقريباً ضعف المستويات المسجلة في عام 2024"، مشيرة إلى أن حدة الضربات المتبادلة على جانبي الجبهة في تزايد مستمر بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي واسع النطاق.

وعلى الجانب الآخر، أفادت بيل بأن الهجمات طالت المدنيين في الاتحاد الروسي أيضاً؛ حيث سجلت البعثة استناداً إلى مصادر مفتوحة موثوقة مقتل 250 مدنياً وإصابة 1596 آخرين خلال الأشهر الستة الأولى من 2026. ويمثل هذا الرقم قفزة بنسبة 121% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

وأشار التقرير الأممي إلى تحول نوعي في طبيعة الهجمات، حيث ارتفعت الخسائر المدنية الناتجة عن استخدام الطائرات المسيّرة قصيرة المدى بنسبة 65%.

من جانبه، شدد المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، على المبادئ القانونية للنزاع، مؤكداً أن "المدنيين والبنى التحتية المدنية يتمتعون بحماية صارمة بموجب القانون الدولي الإنساني". وحذر الخيطان من أن أي هجوم متعمد يستهدفهم "يُصنف كجريمة حرب"، داعياً الأطراف كافة إلى الالتزام بحماية الأرواح وتجنب استهداف المنشآت غير العسكرية.