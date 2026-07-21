لأول مرة في بكين.. علم كوردستان يرفرف في دورة إعلامية دولية بمشاركة "كوردستان 24"

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أربيل (كوردستان24)- تستضيف العاصمة الصينية بكين دورةً إعلاميةً متقدمةً لصحفيين من دول المنطقة، تُسلّط الضوء على الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، وتشارك فيها "كوردستان 24" بصفتها المؤسسة الإعلامية الوحيدة الممثلة لإقليم كوردستان.

وانطلقت في بكين أعمال الدورة التدريبية المخصصة للإعلاميين، حيث أفادت مراسلة "كوردستان 24" في الصين، ريناس علي، بأن البرنامج التدريبي يتميز بمستوى متقدم، ويشهد مشاركة واسعة لصحفيين وإعلاميين من مختلف دول المنطقة.

وأشارت المراسلة إلى أن "كوردستان 24" تشارك بوصفها المؤسسة الإعلامية الكوردية الوحيدة من إقليم كوردستان، لافتةً إلى أنه وللمرة الأولى يُرفع علم كوردستان في دورة تدريبية من هذا النوع.

وفيما يتعلق بالدول المشاركة، أوضحت مراسلة "كوردستان 24" أن الصحفيين المشاركين قدموا من عدة دول، بينها البحرين، والإمارات، والكويت، والسعودية، وقطر، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، مؤكدةً أنهم يتمتعون بخبرات إعلامية واسعة ويعملون في مؤسسات إعلامية ذات مستوى عالمي.

وخُصص اليوم الأول من الدورة لاستعراض ما حققته الصين من تقدم في مجالات التكنولوجيا والصناعة والزراعة، على أن تتضمن الأيام المقبلة زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات والمواقع ذات الصلة.

وأضافت ريناس علي أن المحور الرئيس للدورة يركز على الإعلام الرقمي وإنتاج الفيديوهات القصيرة، وآليات تفاعل منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها "تيك توك"، مع الجمهور، فضلاً عن تناول آليات تحقيق الإيرادات المالية عبر المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية.

وتأتي هذه الدورة في إطار الجهود الدبلوماسية الصينية ومبادرة "الحزام والطريق"، إذ تستضيف الصين سنوياً مئات الصحفيين والإعلاميين من مختلف دول العالم، ولا سيما من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتهدف هذه الدورات، إلى جانب نقل الخبرات الصينية في مجالي التكنولوجيا والإعلام، إلى إبراز صورة إيجابية عن النهضة الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية التي تشهدها البلاد.





