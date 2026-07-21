مسرور بارزاني: يجب تفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 21 تموز 2026، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية لدى الإقليم، ليو جون.

وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، جرى تبادل وجهات النظر بشأن الوضع العام في العراق والحروب والتوترات التي تشهدها المنطقة، مع التأكيد على أهمية حماية أمن واستقرار إقليم كوردستان، وضمان السلم والأمان في العراق والمنطقة ككل.

كما أشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة تفعيل برلمان كوردستان والبدء بتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان. وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.