زعيم المعارضة التركية يعلن قراره تأسيس حزب جديد بعد إطاحته بقرار قضائي

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أربيل (كوردستان24)- أعلن زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل، اليوم الثلاثاء 21 تموز 2026، قراره تأسيس حزب جديد، بعد شهرين من قرار قضائي مثير للجدل يقضي بعزله من رئاسة حزب الشعب الجمهوري.

وفي خطاب وداعي ألقاه أمام البرلمان، قال أوزيل -الذي قاد حزب الشعب الجمهوري لنحو ثلاث سنوات- إن البلاد تقف عند "مفترق طرق تاريخي".

وأضاف: "فور استكمال الإجراءات الضرورية، سيصبح الحزب الجديد الذي نحن بصدد تأسيسه قوة المعارضة الرئيسية في الجمعية الوطنية الكبرى بفارق كبير".

يواجه أقدم حزب سياسي في تركيا أزمة متصاعدة منذ صدور قرار قضائي بعزل أوزيل المنتخب لرئاسته، وتعيين رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو.

وجاء قرار المحكمة في أنقرة، الذي أثار جدلاً واسعاً وقضى بإلغاء انتخابات الحزب لاختيار زعيمه، إثر اتهامات بشراء الأصوات.

ورأى معارضون في هذه الخطوة محاولة جديدة من الرئيس رجب طيب أردوغان لإضعاف خصومه السياسيين.

وأثار القرار مخاوف بشأن حالة الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.

وبحسب التقارير، فإنه من المقرر أن يتقدّم أوزيل بطلب لوزارة الداخلية يوم الاثنين لتأسيس الحزب الجديد.

ومن المتوقع أن يُطلق عليه اسم "الحزب الجديد"، وأن يتألف مجلسه التأسيسي في المقام الأول من أعضاء في البرلمان.



المصدر: فرانس برس