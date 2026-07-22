طهران تحذر من "حرب إقليمية شاملة" وتعلن استهداف قواعد أمريكية في الأردن والبحرين

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أربيل (كوردستان24)- أصدر مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران تحذيراً شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة، عقب ما وصفه بتهديدات واشنطن باستهداف المنشآت النووية والحيوية في البلاد. وأكد المقر في بيان له أن أي تحرك عسكري أمريكي ضد هذه المنشآت سيُعتبر "توسيعاً لنطاق الحرب في المنطقة".

تحذيرات من رد واسع النطاق

وأوضح البيان أن القوات المسلحة الإيرانية ستضع كافة المصالح الأمريكية، إلى جانب حلفاء واشنطن وداعميها في المنطقة، ضمن دائرة استهدافاتها "القوية" في حال أقدم الجيش الأمريكي على تنفيذ أي اعتداء. وتأتي هذه التصريحات رداً على ما نُسب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه بالرئيس اللبناني في البيت الأبيض، حيث أشار إلى احتمال استهداف منشآت إيرانية في منطقة "كوه كلنك" قريباً.

عمليات ميدانية في الأردن والبحرين

على الصعيد الميداني، أعلن الجيش الإيراني عن تنفيذ المرحلة الحادية والعشرين من عملية "صاعقة"، والتي تضمنت هجمات بطائرات مسيرة انطلقت منذ فجر اليوم الاربعاء 22 تموز /یولیو 2026. ووفقاً للتقارير الصادرة عن الجيش، استهدفت المسيرات "مباني سكنية ومستودعات تجهيزات" تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة "الأزرق" بالأردن.

كما شملت العملية استخدام طائرات "آرش" الانتحارية لضرب "مستودعات ضخمة وهناجر لصيانة الطائرات الثقيلة" في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية في مملكة البحرين.

رسائل سياسية

وذكرت المصادر العسكرية الإيرانية أن هذه العمليات تأتي تعبيراً عن "التزام القوات المسلحة بحماية السيادة الإيرانية"، مؤكدة على استمرار الجاهزية القتالية حتى تحقيق ما وصفته بـ"النصر النهائي". كما أهدى الجيش هذه المرحلة من العمليات إلى سكان جنوب إيران، مشدداً على أن التحركات العسكرية تأتي بدعم شعبي ووفاء للمبادئ العسكرية التي وضعها القادة السابقون.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد في ظل هذه التهديدات المتبادلة والعمليات العسكرية المباشرة، وسط مخاوف دولية من انزلاق الأوضاع إلى صراع إقليمي واسع يصعب السيطرة عليە.