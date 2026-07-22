النزاهة توضح تفاصيل الحكم بحق مسؤول في بلدية الناصرية سابقاً وزوجته عن جريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع

مصادرة مبلغ التضخم في أموال المدانين البالغ أكثر من ثلاثة مليارات دينار وتغريمهما مبلغاً يعادل قيمة التضخم

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أربيل (كوردستان24)- أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقّ مسؤولٍ في بلديَّة الناصريَّة سابقاً وزوجته؛ عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.

الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنح الناصريَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بإيقاع عقوبة الحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ بحقّ كلٍّ من مسؤول شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة سابقاً، وزوجته المُوظَّفة في البلديَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.

وأضافت إنَّ قرار الحكم تضمَّن مُصادرة مبلغ (١,٨٩١,٠٠٠,٠٠٠) مليار وثمانمائة مليون دينارٍ و(٨٥٨,٠٠٠) ثمانمائة ألف دولار، تمَّ ضبطه في دار سكن المُدانــين، وفرض غرامةٍ تبلغ (٣,٧٨٢,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات دينارٍ و(١,٧١٦,٠٠٠) مليون دولارٍ وهي القيمة التي تعادل الكسب غير المشروع في أموالهما، مُوضحةً أنَّ المحكمة أصدرت قرارها بالحبس الشديد والغرامة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة التي وجدتها كافيةً ومُقعنةً للإدانة.