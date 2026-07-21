وفاة مراسل قناة "شمس" في واشنطن دانييل كومباتنجلو

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت قناة "شمس"، وفاة مراسلها في العاصمة الأميركية واشنطن، دانييل كومباتنجلو، الذي كان يتولى تغطية أخبار البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية والكونغرس، واصفةً إياه بأنه أحد أبرز صحفييها وأكثرهم إخلاصًا ومهنية.

وقالت القناة في بيان نعي، إن كومباتنجلو كرّس سنوات من العمل الصحفي لنقل الأحداث من واشنطن بدقة واحتراف، متحديًا صعوبات المهنة بشغف والتزام، كما أسهم في تنظيم عمل المراسلين الأجانب داخل البيت الأبيض عبر تأسيس جمعية تُعنى بشؤونهم وتسهيل مهامهم.

وأضافت أن الراحل عُرف بدماثة أخلاقه، ووفائه لزملائه، وحرفيته العالية، فضلًا عن دوره البارز في تغطية أبرز التطورات السياسية في الولايات المتحدة.

تتقدم مؤسسة كوردستان24 الإعلامية بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى إدارة قناة "شمس" وأسرة تحريرها، وإلى عائلة الزميل الصحفي دانييل كومباتنجلو، الذي وافته المنية بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والعمل الصحفي المتميز.