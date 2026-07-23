بجهود علمية.. جامعية تنجح في إنتاج "الباذنجان الأبيض" بإقليم كوردستان

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اربيل (كوردستان24) - في إنجاز زراعي وعلمي جديد يشهده إقليم كوردستان، تمكنت أكاديمية كوردية من إنتاج صنف جديد من "الباذنجان الأبيض"، في خطوة تثبت أن الأبحاث الجامعية الرصينة قادرة على إحداث نقلة نوعية في تطوير المنتجات الزراعية المحلية.

وتتجول الأستاذة الجامعية بێخاڵ عبدالرحمن، خريجة كلية العلوم الهندسة الزراعية، بهدوء داخل حقلها الصغير، لتقطف ثمار جهود استمرت لسنوات من التجارب والأبحاث. ولم يقتصر إنجازها على تغيير لون هذا المحصول الشعبي فحسب، بل قدمت منتجاً زراعياً يحمل مواصفات صحية وغذائية أفضل.

مزايا صحية وطعم مختلف

وفي حديثها عن خصائص هذا المحصول الجديد، توضح الأستاذة بێخاڵ عبدالرحمن أن "الباذنجان الأبيض يتميز عن نظيره الأسود التقليدي بقشرته الأكثر نعومة وطعمه المختلف، حيث تقل فيه نسبة المرارة الشائعة بشكل ملحوظ".

وتضيف أن هذا الصنف الجديد "يُعد خياراً غذائياً أفضل وأكثر صحة، وذلك لانخفاض مستويات مادة (السولانين) فيه مقارنة بالباذنجان الأسود".

ويشكل الباذنجان أحد أهم الخضراوات الأساسية على المائدة في إقليم كوردستان، ويدخل في تحضير العديد من الأطباق اليومية. لذا، فإن طرح صنف جديد بخصائص محسّنة لا يمثل مكسباً للمزارعين فحسب، بل يكتسب أهمية بالغة للعائلات الكوردية الباحثة عن خيارات غذائية صحية ولذيذة.

من البيوت البلاستيكية إلى الحقول المفتوحة

ولم يكن هذا النجاح وليد الصدفة، بل جاء ثمرة تعاون أكاديمي ومؤسساتي. وفي هذا السياق، يقول رئيس قسم البساتين وهندسة الحدائق، أرشد عبد الخالق: "ضمن جهودنا لدعم الأبحاث الزراعية للمحاصيل غير المسبوقة في إقليم كوردستان والعراق، نجحنا بالتعاون مع الكوادر الأكاديمية في زراعة الباذنجان الأبيض داخل البيوت البلاستيكية، ونستعد حالياً لاختبار زراعته في الحقول المفتوحة".

وأكد عبد الخالق التزام القسم بتوفير كافة البيانات لدعم هذا المحصول، مضيفاً: "سنعمل على تزويد وزارة الزراعة والمراكز البحثية بالإحصائيات العلمية اللازمة لدراسته بدقة، مما سيسهل اعتماده رسمياً وتعميم زراعته لدى المزارعين".

ويُعد هذا المنتج الزراعي المبتكر أكثر من مجرد إنجاز فردي، بل هو نموذج حي ومشرق للدور الفاعل الذي تلعبه الجامعات في إقليم كوردستان، من خلال تقديم حلول علمية تساهم في تطوير القطاع الزراعي، ودعم الاقتصاد المحلي عبر تنمية وتحسين المنتجات الوطنية.

تقرير: شيماء بايز - كوردستان24 - اربيل