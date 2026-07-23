بتكلفة 1.7 مليار دينار.. نسبة إنجاز مبنى محكمة آميدي (العمادية) تصل إلى 75%

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أربيل (كوردستان24)- بلغت نسبة إنجاز مشروع تشييد المبنى الجديد لمحكمة العمادية (آميدي) التابعة لمحافظة دهوك أكثر من 75%؛ حيث يُنفذ المشروع بتوصية من الرئيس مسعود بارزاني وبتكلفة مالية تتجاوز ملياراً و700 مليون دينار عراقي، لتقديم التسهيلات القضائية والإدارية لمواطني القضاء.

وصرح المهندس المشرف على المشروع، فرهاد محمد، لـ "كوردستان 24"، قائلاً: "وصلنا إلى المراحل التنفيذية الأخيرة، وتجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية 75%. وتجري الأعمال الفنية بالاعتماد على معايير وجودة هندسية معاصرة ليكون المبنى مقراً لائقاً بالعمل القضائي والعدلي في القضاء".

ويتألف المبنى الجديد للمحكمة من طابقين ويضم الأقسام والشعب القضائية والتنفيذية كافة. من جانبه، أشار قائممقام قضاء العمادية، وارشين سلمان، إلى أن هذا المشروع جاء استجابة لمطالبات الأهالي وتوجيهات الرئيس مسعود بارزاني خلال زيارته السابقة للمنطقة، مؤكداً استمرار حكومة الإقليم في تقديم المشاريع الخدمية التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين وتسهل معاملاتهم اليومية.

وتشهد حركة الإعمار والتنمية في قضاء العمادية نمواً متصاعداً؛ حيث أُنجز خلال السنوات الخمس الماضية تنفيذ 215 مشروعاً خدمياً بتكلفة إجمالية تجاوزت 415 مليار دينار عراقي، مما أحدث تطوراً خدمياً ملموساً في القضاء ونواحيه. وتتواصل أعمال التنفيذ حالياً في عشرات المشاريع الاستراتيجية الأخرى بمختلف القطاعات لتحديث البنية التحتية والارتقاء بالمستوى الخدمي للمنطقة.