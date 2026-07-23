بكلفة تقارب 5 مليارات دينار.. إطلاق مشروع استراتيجي للطرق والصرف الصحي في أربيل لدرء مخاطر الفيضانات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في إطار الاهتمام المستمر للتشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بتطوير قطاع الطرق وتحديث البنية التحتية للمدن، جرى اليوم الخميس، وضع حجر الأساس لمشروع خدمي واستراتيجي جديد لإنشاء شارع رئيسي وشبكة مجاري متطورة على طريق (أربيل - بيرمام).

وجرت مراسم وضع حجر الأساس بحضور وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، ورئيس بلدية أربيل كارزان عبد الهادي، إلى جانب نخبة من المهندسين والمشرفين على المشروع.

خُصص للمشروع ميزانية بلغت (4 مليارات و772 مليوناً و995 ألف دينار)، بتمويل مباشر من ميزانية حكومة إقليم كوردستان.

ويتضمن المشروع من الناحية الفنية، إنشاء شارع جديد بعرض 20 متراً وبطول 870 متراً وفقاً للتصاميم والمواصفات العصرية، وتشييد شبكة مجاري "صندوقية خرسانية" متطورة بطول 1580 متراً. مع تنفيذ أعمال هندسية متكاملة تشمل (الحفر والدفن، الأعمال الترابية، فرش الطبقات الأساسية والحصى المكسر، تثبيت الأرصفة الجانبية "الكيربستون"، وأعمال الإكساء بالإسفلت). بالاضافة الى إنشاء ممرات للمشاة (أرصفة) بمساحة إجمالية تبلغ 7200 متر مربع.

ويكتسب هذا المشروع الخدمي أهمية استراتيجية مضاعفة؛ فإلى جانب دوره في تحسين المظهر الحضاري للعاصمة أربيل والارتقاء بجودة شبكة الطرق لتلائم المعايير العالمية، فإنه سيلعب دوراً جوهرياً في وضع حلول جذرية لمشكلة تجمع مياه الأمطار.

وسيُسهم نظام الصرف الصحي الجديد في درء مخاطر الفيضانات والسيول في تلك المنطقة، مما يشكل خطوة وقائية هامة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين، وتأمين بيئة خدمية آمنة وعصرية لسكان العاصمة.